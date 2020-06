Primavera, Estrella lascia la Roma: “Grazie per avermi reso un professionista migliore” – FOTO

Felipe Estrella Galeazzi lascia la Roma e ringrazia tutto lo staff su instagram. Arrivato nella Capitale in prestito, il club aveva già deciso di non esercitare il diritto di riscatto (600mila euro), con Petrachi e De Sanctis che avevano già comunicato all’agente del giovane classe 2001 di voler interrompere il rapporto. Il brasiliano, con Alberto De Rossi, in stagione aveva realizzato 12 gol in 32 presenze. Di seguito il post di Estrella: “È difficile esprimere a parole cosa significa per me allenarmi e giocare con la maglia della Roma. Se questo compito è difficile, è facile ricordare tutte le opportunità, i momenti, gli allenamenti, le partite, i gol e i compagni di squadra che l’Italia mi ha portato. Sono molto grato per quello che ho vissuto negli ultimi mesi. La Roma mi ha dato l’opportunità di essere un professionista migliore, di essere veramente un romanista – solo calciatori e tifosi sanno cos’è questa atmosfera – e di giocare con gli Under 20 brasiliani.⁣⁣ Voglio ringraziare tutti i tifosi e lo staff della Roma per la fiducia che hanno avuto in me e nel mio lavoro dentro e fuori dal campo. Grazie Roma”.