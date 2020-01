Pressing su Zaniolo e Pellegrini: la Juventus vuole offrire Bernardeschi

Continuano gli intrecci di mercato tra Roma e Juventus: dopo la trattiva che ha portato Leonardo Spinazzola nella Capitale grazie anche alla cessione di Luca Pellegrini, ora i bianconeri vorrebbero mettere sul piatto Bernardeschi per provare a strappare uno tra Zaniolo e Lorenzo Pellegrini,riporta “La Stampa”. Le due piste sono però molto complicate: Lorenzo sta trattando il rinnovo di contratto e recentemente ha usato parole d’amore per i giallorossi, Nicolò ha rinnovato in estate il suo fino al 2024. La Juventus rimane comunque interessata al giovane Alessio Riccardi della Primavera, possibile colpo del mercato invernale.