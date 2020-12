Pradè: “Rifiutata un’offerta della Roma per Vlahovic”

Che la Roma sia stata interessata a Vlahovic non è un segreto. Oggi arriva la conferma direttamente da Daniele Pradè. Il direttore sportivo della Fiorentina è tornato a parlare dell’attaccante viola in chiave mercato: “La Roma e un club inglese avevano fatto offerte importanti per Dusan, ma l’abbiamo rifiutate. Poi è ovvio che tutti noi pensiamo a migliorare la squadra”, queste le sue parole a RTV 38. Il serbo è stato spesso accostato ai giallorossi durante l’ultima sessione di mercato, quando ancora si pensava ad un possibile sostituto di Dzeko, prossimo alla partenza. Con la permanenza del bosniaco, Vlahovic è uscito dai radar romanisti ed è rimasto così a Firenze. Il suo avvio di stagione è stato tutt’altro che esaltante: otto presenze e un solo gol.