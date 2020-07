Poker di pretendenti per Under: la Roma attende l’offerta giusta

Zero minuti nelle ultime cinque giornate di campionato. Dopo essere stato sostituito all’intervallo di Roma-Udinese, Cengiz Under non ha più visto il campo. Il passaggio al 3-4-2-1 di certo non lo ha favorito e, con un posto in meno sulla trequarti, lo spazio per il turco si è ridotto: il suo nome è da tempo nella lista dei cedibili e la Roma spera di guadagnarci una trentina di milioni. Su Under c’è da tempo il Napoli, ma come riporta “Calciomercato.com”, hanno bussato alla porta dei giallorossi anche Everton, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte. La Roma spera in un’asta, puntando sulla volontà delle squadre interessate di acquistare un classe ’97 che sembra ancora non aver fatto vedere tutto il suo potenziale.