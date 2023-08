Pioli: “Lukaku? Il club saprà cogliere le opportunità migliori”

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida con il Torino, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche ad una domanda sul possibile arrivo a Milano (sponda rossonera) di Romelu Lukaku: "Da allenatore preferirei che il mercato finisse prima di inizio campionato, non capisco perché non si trovi una soluzione migliore in questi termini. Al momento sono concentrato sulla partita, ho un club alle spalle talmente organizzato che saprà cogliere le opportunità migliori". E alla domanda sul suo reparto offensivo replica: "In questo momento Giroud sta bene, Colombo sta bene, può farlo Okafor. Siamo coperti."