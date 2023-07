Pinto vola in Austria: venerdì era a Linz per osservare Marin Ljubicic del LASK

Tiago Pinto punta il mirino in Austria. Il gm della Roma avrebbe infatti osservato da vicino Marin Ljubicic, attaccante del LASK, club di prima divisione austriaca a cui i giallorossi hanno ceduto pochi giorni fa Ebrima Darboe. Come riporta 'Oberösterreichischen Nachrichten', lo stesso Pinto era presente in prima persona a Linz per il match tra LASK e Rapid Vienna, prima giornata di campionato giocata venerdì scorso, finita 1-1. Il giocatore classe 2002 non ha lasciato probabilmente grandi sensazioni al gm portoghese, visto che è stato sostituito già all'intervallo.Ljubicic resta comunque un giocatore che sta attirando diversi club in giro per l'Europa, il Braga era disposto a investire 8 milioni a gennaio ma il LASK non li ha ritenuti sufficienti. Gli austriaci hanno riscattato il croato per circa 3 milioni, anche se il suo 2023 è stato decisamente poco esaltante con appena 3 gol segnati. L'ex Hajduk ha chiuso comunque la stagione con 12 reti all'attivo, per la prima volta in carriera in doppia cifra. Tanto è bastato per invogliare Pinto a osservarlo più da vicino.