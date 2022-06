Pinto-Massara, definito riscatto Florenzi. Zaniolo “impraticabile”, proposto Veretout

In attesa dell’incontro con Vigorelli per la Roma arrivano parziali buone notizie da quello tra Pinto e Massara. A pranzo i due dirigenti si sono incontrati per parlare di diverse situazioni. Ma non di Zaniolo che è stata definita quasi immediatamente “pista impraticabile”per il Milan che vive un momento di grossa confusione a livello dirigenziale. Definito invece il riscatto di Florenzi da parte dei rossoneri che hanno ottenuto uno sconto e avranno il terzino per poco più di 2 milioni. Nell’occasione Pinto ha proposto anche Jordan Veretout. Il Milan ha ormai perso Renato Sanches e anche per Traoré non è tutto liscio come sembra. Il francese è un’alternativa buona per Pioli e la cifra è decisamente inferiore rispetto al centrocampista del Sassuolo. La Roma lo valuta circa 14 milioni, Massara ha preso tempo.