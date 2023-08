Pinto e Friedkin volano a Londra per Lukaku: l’aereo è il più tracciato al mondo

A Roma è ufficialmente iniziata la Lukaku mania. Oggi Tiago Pinto e Ryan Friedkin hanno raggiunto l'aeroporto di Farnborough (Londra) per provare a sbloccare la trattativa che porterebbe il belga nella Capitale. Durante il percorso verso la capitale inglese, il volo privato con a bordo la dirigenza giallorossa è stato il più tracciato al mondocon oltre 3 mila persone sintonizzate per seguirne la rotta. Non una novità in casa Roma, lo stesso era accaduto la scorsa estate in occasione dell'arrivo di Georginio Wijnaldum.