Pinto a Milano, ora serve la svolta: ecco le urgenze del gm della Roma

Cessioni e ultimi colpi: il general manager giallorosso vuole sbloccare in pochi giorni la questione Belotti, piazzare gli esuberi e trovare il rinforzo in difesa

Francesco Iucca

Tiago Pinto è arrivato a Milano ieri nel pomeriggio. Il gm della Roma dovrà prendere di petto il mercato, da troppi giorni si vive il momento di stalloin uscita che sta bloccando l'arrivo degli ultimi rinforzi. Mourinho non ha lesinato messaggi chiari alla società: "Datemi un vice-Abraham all'altezza". E allora l'agenda del dirigente portoghese dovrà essere fitta, con un obiettivo ben preciso. A partire da Justin Kluivert ed Eldor Shomurodov. L'olandese, si è capito, vuole solo il Fulham con cui ha un'intesa di massima, manca l'accordo tra i club ma il punto è sempre lo stesso. L'offerta è un diritto di riscatto, la richiesta è l'obbligo. La Roma ha bisogno di cedere, ma pure di incassare e non ritrovarsi il prossimo anno con gli stessi identici problemi. Il nodo per l'uzbeko è simile, la trattativa col Bologna si è raffreddata e arenata per il momento sulla questione formula. L'intenzione e la linea è quella di cedere una punta a titolo definitivo per far spazio a Belotti, ma il rischio è di dover nuovamente 'arrendersi' al semplice diritto di riscatto pur di liberare una casella. Come già accaduto per Carles Perez e Villar.

Shomurodov, Kluiver, Belotti e non solo: Pinto chiamato allo sprint milanese di mercato

E allora Pinto nel suo soggiorno milanese proverà a far cadere tutte le tessere del domino per regalare a Mourinho un giocatore che brama da tempo e che darebbe un altro sapore al reparto d'attacco. L'altra opzione è riuscire a salutare Felix Afena-Gyan, per cui al momento non sembrano però essere arrivate offerte concrete. Cagliari, Salernitana, Sassuolo ci pensano ma per ora solo sondaggi. Allora il gm giallorosso macinerà incontri. Se il Bologna deciderà di mollare Shomurodov, Pinto dovrà sondare soluzioni alternative ma il tempo stringe. Per Belotti la Roma resta la priorità assoluta, ma non avrebbe voluto trascinare la situazione così per le lunghe, a campionato già partito. Sono passati più di due mesi dall'ultima partita ufficiale giocata e nel mezzo non ha svolto preparazione con una squadra, non può aspettare ancora troppo, verosimilmente non andrà oltre la seconda giornata di Serie A. La Roma giocherà lunedì, ma la sostanza non cambia. Galatasaray e Nizza spingono e possono offrire anche ingaggi più alti. Non solo Kluivert, Shomurodov e Afena-Gyan.

Pinto a Milano - cuore italiano del calciomercato tra incontri e trattative - dovrà occuparsi anche di molti altri esuberi. Diawara, Calafiori, Coric, Bianda, Riccardi, Bouah e Providence fanno parte della lista di calciatori a cui va trovata una sistemazione in questa finestra di mercato. Cessioni minori a livello tecnico, ma pesantissime sul monte ingaggi e quindi necessarie. La tabella di marcia milanese di Pinto può anche comprendere la pista difensore centrale, per cui fino ad ora non si è accelerato anche a causa - sempre loro - degli esuberi. Bailly, Lindelof e Tanganga i nomi più accostati negli ultimi giorni. E attenzione anche ad altri eventuali ospiti dalle parti del ME, l'hotel diventato base operativa del direttore portoghese. Nell'incursione di alcune settimane fa c'erano Vigorelli (l'agente di Zaniolo) e Paratici, così come i dirigenti di Juve e Milan. Alla fine del mercato mancano circa due settimane, ma Pinto ha fretta di archiviarlo già nei prossimi 5 giorni.