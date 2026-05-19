La Roma sta studiando il mercato del futuro, ancora comunque appeso alla qualificazione in Champions League. Tra i reparti da rifondare sicuramente l'attacco, che ripartirà da Malen e probabilmente da Dybala e Soulé. Ma andrà implementato pesantemente. Anche magari con profili che conoscono il campionato: secondo 'Tuttomercatoweb.com', i giallorossi avrebbero già sondato il terreno per Andrea Pinamonti, 9 gol in campionato con il Sassuolo tra cui l'ultimo splendido di tacco con il Lecce. A 27 anni e in scadenza tra un anno può essere arrivato il momento di un ulteriore salto. La Roma, insieme al Napoli, ha preso informazioni e il suo futuro sembra lontano dal Mapei, a maggior ragione con il cambio di agente (ora fa parte della scuderia di Riso).