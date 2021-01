Piace Amrabat: la Roma punta il centrocampista viola in caso di cessione di Diawara

Nome nuovo per il calciomercato della Roma. Si tratta di Sofyan Amrabat, centrocampista che la Fiorentina, precisamente un anno fa, acquistò dal Verona per 10,5 milioni più altrettanti di bonus. L’ex gialloblù ha incontrato qualche difficoltà nel corso della sua esperienza in Toscana, ma è un profilo molto gradito a Paulo Fonseca. La Roma, riporta “Il Messaggero”, potrebbe puntarci nel caso in cui venisse ceduto Amadou Diawara. La squadra viola, secondo il quotidiano romano, sarebbe disposta a privarsi anche dell’ex Sassuolo Alfred Duncan.