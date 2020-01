Petrachi: “Smalling può restare alla Roma. Sarà lui a decidere. Con lo United rapporti eccellenti”

Dopo gli arrivi di Ibanez, Villar e Perez, Petrachi lavora al riscatto di Smalling dal Manchester United. Il direttore sportivo in un’intervista per Daily Mail ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul centrale inglese: “Esiste la possibilità che Smalling resti alla Roma. Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente. Noi siamo molto contenti di Smalling e lui lo sa. Con il Manchester United i rapporti sono eccellenti e fra i club c’è davvero grande feeling. Il ragazzo è molto carismatico, gli piace la Roma e lo stile di vita italiano. Credo che Smalling si trovi molto bene a Roma, si senta felice e questo lo fa rendere ad alti livelli. Tecnicamente è molto forte, ero convinto che questo affare potesse funzionare e sono contento stia andando bene“.