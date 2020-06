Perinetti: “Il Genoa ha avuto l’occasione di prendere Zaniolo in prestito”

Nicolò Zaniolo lo scorso anno dopo il suo arrivo alla Roma nella trattativa che ha portato Radja Nainggolan all’Inter è stato ad un passo dall’andare subito in prestito. Il classe ’99 infatti è stato vicino a vestire la maglia del Genoa per una stagione. A rivelarlo è stato l’ex direttore generale rossoblu Giorgio Perinetti. Il dirigente sportivo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television ed ha parlato proprio della trattativa a fine mercato legata a Zaniolo. Queste le sue parole:

“Era fine mercato e ci fu l’occasione di prendere Zaniolo in prestito al Genoa. Mi è sempre piaciuto ma senza eventuali diritti o obblighi di riscatto non si è fatto nulla“.