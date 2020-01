Perez-Roma, notte di trattative: prestito con obbligo di riscatto. Suso e Paquetà alternative

Carles Perez è vicino a diventare un giocatore della Roma. Come riportato da gazzetta.it, nella notte è arrivata da Trigoria la proposta d’acquisto per lo spagnolo: prestito con obbligo di riscatto a giugno di 15 milioni al verificarsi di alcune situazioni non scontate. Nell’offerta niente controriscatto o percentuali sulla futura rivendita Si attende la risposta del club catalano, che fino a due giorni fa rifiutava ogni trattativa per il classe 1998. La trattativa è indirizzata e non sarà semplicissima, anche perché ci sono altre concorrenti. Per questo la Roma sta pensando anche a soluzioni diverse.

I nomi sono quelli di Paquetà e Suso. Per la dirigenza giallorossa il brasiliano potrebbe fare due ruoli: il centrocampista e all’occorrenza anche l’esterno alto. Se Paquetà, invece, insistesse nell’idea di voler tornare in Brasile, resta l’ipotesi Suso, sempre in prestito e senza inserire Under in cambio.