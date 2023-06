Perez apre alla cessione: “Voglio restare al Celta”. In Spagna piace anche al Getafe

Pinto è al lavoro in questi giorni a Milano per cercare di chiudere più cessioni possibili. Torneranno a Trigoria anche diversi esuberi tra cui Carles Perez. Il calciatore in Liga piace al Getafe, ma le sue intenzioni sono altre. Lo spagnolo ha dichiarato di voler restare al Celta Vigo: "Spero di poter andare avanti. Suppongo che la prima cosa sarà quella di ricongiungermi alla Roma, ma vorrei tornare al Celta. Qui mi sento a casa. Voglio restare, ma non dipende da me". L'ex Barcellona ha disputato una buona stagione e ha raggiunto la salvezza con la sua squadra. Era andato in prestito lo scorso agosto al Celta Vigo per 1 milione più diritto di riscatto a 12. Tiago Pinto lo avrebbe voluto piazzare a titolo definitivo, ma gli spagnoli si sono opposti. Perez piace molto al tecnico Carlos Carvalhal e le parti si potrebbero incontrare per trovare una soluzione. L'esterno non ha intenzione di restare alla Roma ed è fuori dai piani di Mourinho. Nella giornata di ieri il Celta ha comunicato di aver prolungato il prestito di Nunez. Sotto al post i tifosi si sono scatenati chiedendo anche la conferma di Perez. Il classe 1998 è amato anche dai sostenitori e potrebbe essere una chiave in più per la cessione a titolo definitivo.