Per Wijnaldum spunta l’Everton, ma la Roma resta in vantaggio

Georginio Wijnaldum è ancora, come da giorni, l'obiettivo principale di José Mourinho per il centrocampo della Roma. Il club e Tiago Pinto, general manager giallorosso, stanno lavorando intensamente per trovare un accordo con il PSG, che tarda ad arrivare: l'ingaggio di Wijnaldum è alto e il gm cerca di trovare una quadra per un prestito, con la metà dello stipendio pagato dai parigini, almeno per il primo anno. Secondo quanto riporta Hitc.com, sito inglese, per l'olandese ex Liverpool si è fatto avanti anche l'Everton: l'interesse dei Toffees si sarebbe manifestato già da diverse settimane con la voglia di mettere sotto contratto il classe '90.