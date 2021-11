Per Villar ipotesi Spagna già a gennaio: Valencia o Atletico Madrid

Non c’è ancora una trattativa, ma al centrocampista non dispiacerebbe tornare in patria

Nell’era dei social un like a volte vale più di tante parole, soprattutto quando di mezzo c’è il calciomercato. Non è un caso se nelle ultime settimane il tenore dei messaggi lanciati da Gonzalo Villar tramite Twitter e Instagram appare molto diverso rispetto ad appena due mesi fa. Da quando Mourinho lo ha messo ai margini della squadra insieme agli altri “epurati” il giocatore ha iniziato a pubblicare clessidre capovolte (riferimento al poco tempo che gli resta da trascorrere dalla Capitale) e a parlare al passato della sua esperienza in giallorosso. E in questo senso un indizio da non sottovalutare è il like piazzato da Villar al commento di una tifosa: “Qualcosa mi dice che Villar sta guardando il Valencia“. Il club spagnolo, come riportano Il Tempo e Il Messaggero, insieme all’ Atletico Madrid– ha preso informazioni sul centrocampista della Roma e a gennaio potrebbe fare un tentativo per prenderlo in prestito. Anche se non c’è ancora una trattativa, a Villar non dispiacerebbe tornare in patria e il Valencia sembra essere la soluzione giusta.Non resta che aspettare un contatto tra i club.