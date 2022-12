Per Shomurodov offerta della Cremonese. L’uzbeko dice no: preferisce il Torino

Eldor Shomurodov resta una delle grande da risolvere nel mercato di gennaio per la Roma. Sull'attaccante uzbeko ci sono al momento principalmente due squadre, con l'ex Genoa che ha sostanzialmente fatto la sua scelta. Secondo 'Sportitalia', infatti, la Cremonese - che dai giallorossi ha già preso Afena-Gyan - avrebbe avanzato un'offerta per il numero 14 romanista. Ma Shomurodov, almeno al momento, non considera l'ipotesi grigiorossa e invece strizzerebbe l'occhio alTorino. Pinto deve cedere gli esuberi, ma a titolo definitivo e questo senza dubbio rappresenta un elemento di maggiore difficoltà.