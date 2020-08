Per Milik la Roma è pronta a offrire 20 milioni più Under

Domani si insedierà ufficialmente il nuovo presidente Friedkin, poi dopo la scelta del direttore sportivo saranno più chiare le dinamiche di mercato. La Roma non ha intenzione di privarsi di Dzeko, ma se dovesse arrivare una separazione l’alternativa potrebbe chiamarsi Arek Milik. Come riporta l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, i giallorossi offrirebbero 20 milioni più Under (che piace da tempo al Napoli) per arrivare all’attaccante polacco. Che però in cima alla lista delle proprie preferenze continua ad avere la Juventus, anche dopo l’addio di Maurizio Sarri.