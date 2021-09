Pellegrini-Roma, la prossima settimana nuovo incontro per il rinnovo

Nessun aggiornamento nelle ultime ore tra le parti, che non hanno ancora fissato un appuntamento ma che si rincontreranno a stretto giro

Nessuno stop alle trattative, ma nessun incontro nelle ultime ore come riportato da alcuni organi di stampa. La trattativa tra la Roma e l'entourage di Lorenzo Pellegrini per il rinnovo di contratto prosegue positivamente, ma come appreso da Forzaroma.info, l'ultimo aggiornamento tra le parti resta quello di martedì scorso al Fulvio Bernardini. L'accordo non è ancora stato trovato e per questo motivo gli agenti Pocetta e Ferro e il gm romanista Tiago Pinto dovranno rivedersi a stretto giro. Non è ancora stato fissato un nuovo meeting, ma molto probabilmente se ne riparlerà la prossima settimana. L'obiettivo di tutti è chiudere quanto prima l'accordo, così da voltare finalmente pagina e tornare a pensare solo al campo. Pellegrini lo sta già facendo e anche stasera quasi certamente guiderà i suoi dal primo minuto con l'ormai immancabile fascia da capitano al braccio.