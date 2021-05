Pellegrini piace al Liverpool. Dall’Inghilterra: “Lo vuole Klopp”

Lorenzo ha il contratto in scadenza nel 2022: con Pinto si era dato appuntamento a fine stagione. Ora parlerà con Mou prima di decidere

L'arrivo di José Mourinho è destinato a smuovere parecchio le acque del calciomercato della Roma. Anche di chi in giallorosso gioca da anni, come Pellegrini. Dall'Inghilterra sono sicuri: l'arrivo dello Special One potrebbe portare a un addio con l'attuale capitano, destinazione Liverpool. Lorenzo - riporta il Mirror - piace da tempo a Klopp e al club, che la prossima estate cercheranno un centrocampista di qualità vista l'uscita di Wijnaldum. Pellegrini comunque ha incassato già gli apprezzamenti di Tiago Pinto il giorno della conferenza di presentazione, un segnale di quanto la dirigenza tenesse al rinnovo di contratto (giugno 2022). Le parti si erano date appuntamento a fine stagione. A maggior ragione che il tecnico cambierà, Lorenzo avrà tempo per parlare con Mourinho e decidere il suo futuro. Mai come stavolta la fretta non c'è.