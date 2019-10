Pellegrini, Juve e Inter non mollano la presa. Ora la Roma vuole blindarlo

Al momento Lorenzo Pellegrini è fermo in infermeria a causa della frattura del quinto metatarso del piede destro, eppure le voci di mercato su di lui non accennano a placarsi. Come riporta calciomercato.it, sia la Juventus che l’Inter sono ancora sulle sue tracce, ma la Roma non ha intenzione di lasciarselo scappare. Ecco perché la volontà della società giallorossa è quella di premiare il calciatore con un nuovo contratto più ricco, eliminando la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Nei prossimi mesi sono attese novità sul suo rinnovo.