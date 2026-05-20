Verona e poi il futuro. Il programma della Roma passa inevitabilmente dal match decisivo del 'Bentegodi', ma tra le questioni da risolvere c'è ancora quella legata ai rinnovi. L'arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin renderà le operazioni più semplici, anche se al momento Pellegrini e Dybala non hanno ancora firmato alcun prolungamento. Ed è proprio in questi giorni che - come riporta calciomercato.it - l'Al-Hilal di Simone Inzaghi sta pensando a Lorenzo per rinforzare il centrocampo. Un profilo europeo che piace molto all'ex tecnico dell'Inter. Non manca, poi, l'interesse di altri club italiani (tra cui il Sassuolo) e di Premier. Per restare alla Roma Pellegrini dovrebbe rinunciare a buona parte del suo stipendio, ma la volontà dei giallorossi (e di Gasperini) sarebbe quella di continuare insieme almeno per un'altra stagione.