Pellegrini-Barcellona, no di Lenglet: nella trattativa può finire Trincao

Il difensore ha fatto sapere di non volersi muovere dalla Spagna in estate. Idea portoghese che piace a Ronaldo

Il Barcellona ha chiesto Lorenzo Pellegrini alla Roma e ha già presentato una prima offerta. Per Tiago Pinto e Mourinho è uno degli uomini su cui puntare, ma le difficoltà (e i ritardi) nel rinnovo lasciano aperte tutte le porte. Nella trattativa però non rientrerà Lenglet: l'entourage del difensore ha fatto sapere al Mundo Deportivo di voler restare al Barça anche l'anno prossimo: "Non mi vedo da nessun'altra parte se non qui - ha detto in un'intervista a Eurosport -. Ho rinnovato il mio contratto la scorsa stagione e resterò al Barcellona".