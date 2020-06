Pedro e la Roma trovano l’accordo: tre milioni a stagione fino al 2022

Fumata bianca per Pedro. Dopo settimane di trattative lo spagnolo è pronto a firmare con la Roma, una volta che la stagione con il Chelsea in Premier League sarà conclusa (la data è fissata al prossimo 31 luglio). Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno ex Barcellona arriverà nella capitale con un contratto da tre milioni a stagione fino al 2022, con opzione per il terzo anno.

Trentatrè anni e venticinque trofei conquistati durante la sua brillante carriera tra Spagna e Inghilterra: Pedro arriverà in Italia a paramentro zero, pronto per la sua nuova esperienza in giallorosso. In stagione ha giocato 18 partite, mettendo a segno 2 gol. Nelle scorse ore era arrivato il prolungamento della stagione al Chelsea che gli consentirà di restare a Londra fino alla fine del campionato inglese.