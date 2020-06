Pedro-Chelsea, lo spagnolo apre al prolungamento dell’accordo

Futuro immediato blues, futuro prossimo giallorosso. Secondo quanto riporta su Twitter la giornalista de Il Messaggero Eleonora Trotta, Pedro avrebbe dato la sua disponibilità per terminare la stagione in corso con il Chelsea agli ordini di Frank Lampard. L’ex attaccante del Barcellona – come scritto questa mattina dal The Sun – avrà ancora la giornata di oggi quindi per confermare il prolungamento di sei settimane del suo contratto con i londinesi, per poi diventare dalla prossima stagione un calciatore della Roma. Con i giallorossi infatti l’accordo è già pronto, e il club ufficializzerà il tutto appena riuscirà a liberarsi di alcuni ingaggi pesanti.