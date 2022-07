Pazza idea Monza: Galliani chiama gli agenti di Dybala e Icardi

Adriano Galliani non si pone limiti. Dopo aver già preso Ranocchia, Carboni, Cragno e Sensi, ha intenzione di alzare ancora l'asticella. Come riporta 'Sky Sport', infatti, l'ad del Monza avrebbe addirittura chiamato Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, per sondare la sua eventuale disponibilità a un trasferimento in biancorosso. Se negli ultimi giorni di mercato l'argentino fosse ancora al PSG, dove l'ex Inter non ha più futuro, il Monza sarebbe pronto a intavolare una trattativa per il prestito con partecipazione dei francesi all'ingaggio. Non solo, perché Galliani avrebbe chiamato anche Jorge Antun, agente d Paulo Dybala. La Joya non ha ancora firmato con l'Inter e il suo futuro è ancora in bilico, con le piste Milan e Atletico Madrid oltre alla suggestione Roma. Anche in questo caso il messaggio dell'ad dei brianzoli è chiaro: il Monza c'è anche per Dybala, che però vorrebbe lottare per lo scudetto o giocare la Champions League.