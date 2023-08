Pavlidis-Roma, l’agente non smentisce i colloqui: “Abbiamo parlato con tanti club”

La Roma stringe per Marcos Leonardo, che potrebbe vincere la corsa con tutti gli altri attaccanti accostati ai giallorossi. Tra questi anche Vangelis Pavlidis dell'AZ, finito in orbita in queste ore. Uno degli agenti del bomber greco, Francesco Romano, ne ha parlato a 'Sky Sport': "Ha segnato tantissimo l’anno scorso in campionato e in Conference, ha determinate caratteristiche. I club italiani che pensano a quelle caratteristiche possono riflettere su di lui. Se ho parlato con la Roma? Noi agenti cerchiamo di parlare con tutti i club. Ora so che la Roma è su un altro attaccante, più giovane". Nessuna smentita, quindi, al contrario una conferma indiretta dei colloqui anche per Pavlidis.