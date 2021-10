Paulo Sergio e il consiglio a Luis Diaz: “Deve giocare nella Roma di Mourinho”

L'ex giallorosso: "In Italia troverebbe più spazio rispetto al Bayern Monaco dove invece ci sono già tantissimi esterni"

Il nome di Luis Diaz del Porto è da tempo sul taccuino di Tiago Pinto e degli scout della Roma. Già in estate i rumors di mercato avevano raccontato di una trattativa, che però poi non è decollata. In futuro però chissà, a maggior ragione dopo le parole dell'ex giallorosso Paulo Sergio che ha dato il suo personalissimo consiglio all'esterno colombiano: "Penso che oggi per lui la possibilità migliore sarebbe la Roma di Mourinho - ha detto ad AS - lì avrebbe più chance rispetto al Bayern Monaco, che invece ha già molti giocatori sulla trequarti come Sané, Muller, Gnabry, Musiala e lo stesso Coman che è infortunato". A proposito di Luis Diaz, nelle scorse ore è diventato virale un suo super dribbling ai danni di Fred e dell'altro ex Roma Marquinhos con il colombiano che con una giocata nello stretto si fa beffe di entrambi e riesce a saltarli.