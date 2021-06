Pau Lopez, sondaggio del Marsiglia. E Rui Patricio è sempre più vicino

Il club francese ha chiesto informazioni sul portiere ai giallorossi e all'entourage. Intanto è stato bloccato il portoghese

Il futuro di Pau Lopez potrebbe essere il Francia. Per il suo acquisto ha chiesto informazioni il Marsiglia, che sta pensando di portarlo in Ligue 1. Come riporta Sky Sport, il club ha effettuato un sondaggio con la Roma e con l'entourage del giocatore. Intanto per la porta è stato bloccato Rui Patricio: i giallorossi aspettano solo di cedere il loro portiere (e poi bisognerà risolvere la questione Olsen, che però sta facendo benissimo agli Europei e potrebbe avere più acquirenti) per poi chiudere definitivamente per il portoghese del Wolverhampton. Anche lui, come Xhaka, si è qualificato per gli ottavi: bisognerà aspettare la fine degli Europei per portare a termine le operazioni.