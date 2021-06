Pau Lopez e Under al Marsiglia: la Roma accelera, trattativa serrata

Pinto lavora alle prime due cessioni pesanti in casa giallorossa, che potrebbero sbloccare anche il mercato in entrata

Sembrano sempre più vicine le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under, entrambi al Marsiglia. Tiago Pinto sta lavorando per sfoltire la rosa e ovviamente far spazio ai nuovi acquisti, da Rui Patricio a Xhaka e magari Kostic. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', la trattativa con l'OM per il portiere spagnolo e l'esterno turco è serrata, agenti e intermediari sono al lavoro per limare i dettagli dell'affare che è già impostato. La formula sarebbe quella del prestito, ma il Marsiglia vuole delle certezze sul fatto che Pau Lopez e Under potranno essere dei pilastri per il futuro. Quindi manco ancora l'accordo sulle modalità dell'eventuale riscatto: nella settimana che sta per iniziare è prevista l'accelerata che potrà essere decisiva.