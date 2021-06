Pau Lopez, c’è l’accordo col Marsiglia: prestito oneroso con diritto di riscatto

Si attende la risposta del portiere, ma tra le due squadre filtra ottimismo per l'operazione

Pau Lopez potrebbe essere la prima pedina in uscita per la Roma. Come riporta Tuttomercatoweb, l'Olympique Marsiglia ha trovato l'accordo con il club giallorosso per la cessione a titolo temporaneo dell'estremo difensore spagnolo. L'operazione dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso da 500mila euro e con il diritto di riscatto. Al momento sembrano non esserci opzioni per l'obbligo. Si attende la risposta dell'ex Real Betis, ma tra le due squadre filtra ottimismo per l'operazione.