Pastore: “Se sarà possibile onorerò il contratto con la Roma fino al 2022”

Javier Pastore è fermo da novembre per un edema osseo all’anca e come il resto della squadra si sta allenando da casa in attesa che riprendano le attività a Trigoria. E’ anche tra i nomi finiti sul mercato per la prossima stagione e proprio del suo futuro e di un possibile ritorno in Argentina ha parlato alla trasmissione ‘Showsport‘.Ecco le sue parole: “Ho 30 anni, posso dare ancora molto al calcio in Europa e alla Roma, che ha creduto in me. In questo momento nella mia testa ho solo questo, se sarà possibile onorerò il contratto con la Roma fino al 2022″.