Pastore, niente Talleres. Il presidente: “Vuole giocare in Europa”

Le parole di Fassi: “Prima o poi tornerà, ma non ora. Da noi la porta è sempre aperta per lui”

L'esclusione di Javier Pastore dai convocati per il ritiro della Roma ha aumentato le speranze dei tifosi del Talleres, che da tempo sognano il ritorno del Flaco in patria. A spegnere gli animi ci ha pensato Andres Fassi, presidente del club argentino: “Pastore vuole continuare a giocare in Europa. Prima o poi tornerà, ma non ora. Da noi la porta è sempre aperta per lui” ha detto a La Voz. Sull'ex PSG ha messo gli occhi il Monaco. La Roma non ha intenzione di reintegrarlo in rosa e spera di liberarsi del suo ingaggio pesante, anche a costo di liberarlo a zero. Pastore è pronto ad accettare, ma prima vuole avere la certezza di un contratto pronto da firmare.