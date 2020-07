Pastore, aumentano le pretendenti: piace anche al Fenerbahce

Sono le ultime settimane di Pastore con la maglia della Roma. Il fantasista argentino con ogni probabilità dirà addio al club giallorosso nella prossima sessione di calciomercato e nelle ultime ore si è aggiunta una nuova pretendente: è il Fenerbahce, che a Trigoria ha messo nel mirino anche Juan Jesus, Cetin e Perotti. Come riportano i media turchi, il club di Istanbul starebbe pensando al Flaco per sostituire Max Kruse, ora svincolato. Dopo la ripresa del campionato Pastore ha giocato 61′ contro la Sampdoria, 9′ contro il Milan e poi è rimasto in panchina le altre cinque partite. I giallorossi puntano a liberarsi del suo contratto per far respirare le casse della Roma: nei mesi scorsi hanno preso informazioni con il suo agente anche l’Inter Miami di Beckham e i Los Angeles Galaxy in Mls.