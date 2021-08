Parisi: “Koopmeiners-Roma pista concreta, ma non è un leader come Strootman”

L'intermediario di mercato che ha portato Strootman in giallorosso parla anche del centrocampista olandese dell'AZ

Sfumato Xhaka, la Roma è a caccia di un rinforzo importante a centrocampo. Tra i nomi principali c'è ancora Teun Koopmeiners, olandese che piace da tempo ai giallorossi. Di lui e non solo ha parlato a 'CMIT TV' Fabio Parisi, intermediario di mercato che nel 2013 ha portato Kevin Strootman a Trigoria: “Chi può essere il nuovo Strootman per Mourinho? Se Kevin non si fosse fatto male, la Roma sarebbe andata molto vicina a vincere il campionato. Se vogliamo stare sul mercato olandese, Koopmeiners ha quelle caratteristiche. Non so se ha la personalità, quella leadership innata di Strootman. Kevin ha fatto il capitano in tutte le squadre in cui giocò prima della Roma" .

Parisi, che conosce molto bene il mercato orange, sa però che sul giocatore dell'AZ non c'è solo Pinto e in Olanda il suo preferito è un altro: "Ci sono anche altri giocatori, forse non pronti come Koopmeiners. A me piace molto Gravenberch dell’Ajax, ma non credo che Raiola sia dell’idea di spostarlo ora e soprattutto in Italia. Su Koopmeiners in Serie A le offerte più concrete sono di Atalanta e Roma, poi ci sono società estere. Bisogna vedere cosa ne pensa l’AZ e cosa ne pensa lo stesso calciatore: se pensa che sia l’anno giusto per andarsene o se vuole fare un altro anno in Olanda”.