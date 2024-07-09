Leandro Paredes può salutare la Roma dopo un anno dal suo ritorno nella Capitale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it l'argentino ha ricevuto una maxi offerta dall'Arabia Saudita e sta valutando cosa fare. Al momento è impegnato con la sua nazionale in Coppa America, poi prenderà la decisione definitiva. Per la Roma non è incedibile e i giallorossi hanno già rinforzato il centrocampo con l'arrivo di Le Fée. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, nella sua mente c'era l'idea di tornare al Boca Juniors ma il richiamo della Saudi Pro League potrebbe tentarlo.