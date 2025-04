Paredes, ora il futuro è da riscrivere: Santos e club arabi in agguato

Leandro Paredes è sparito dai radar. L’argentino nel giro di poche settimane è passato da ‘monumento’ a desaparecidos. Nelle ultime 5 ha giocato dal 1’ solamente contro la Lazio ed è stato sostituito dopo appena 45 minuti. È rimasto a guardare per tutta la partita contro Lecce, Verona e Inter. In mezzo la mezz’ora con la Juventus. Sarà un caso – o forse no – ma da quando in Argentina aveva dichiarato di ‘aver fatto di tutto per tornare al Boca’ il suo minutaggio è diminuito nettamente. Con Ranieri nelle altre 17 partite in campionato solamente in due occasioni non aveva giocato neanche in minuto. Nell’ultimo mese è successo tre volte. E con la Fiorentina si riaccende il ballottaggio con Cristante. Bryan ha scalato le gerarchie ed è in pole per giocare al fianco di Koné domenica.