Tra le tante decisioni che la proprietà dovrà prendere sul futuro della Roma c'è anche quella relativa al settore giovanile, fiore all'occhiello per il club giallorosso. Un lavoro importante insieme al nuovo ds, che come l'allenatore spera di attingere magari anche alla Primavera per implementare il gruppo squadra o magari incassare qualcosa. Tra i nomi che richiedono delle scelte c'è sicuramente Lorenzo Paratici, arrivato in prestito dalla Sampdoria l'estate scorsa. Il figlio del ds viola Fabio, accostato anche lui ai giallorossi, ha vissuto una stagione a metà, tra gli 11 gol in 12 partite con l'Under 18 e la poca continuità con la Primavera. Mister Guidi infatti lo ha utilizzato a intermittenza, facendogli giocare 13 gare di cui solo tre da titolare. E comunque mai in campo per più di 58 minuti, con una sola rete all'attivo. Dopo la partenza boom sotto i riflettori nell'amichevole in prima squadra a Trigoria, l'attaccante classe 2008 ha un po' faticato a imporsi. Come riporta 'Sampnews24.com', Roma e Sampdoria stanno lavorando sotto traccia per trovare la quadra definitiva sul suo futuro. Il talento c'è, in tanti non hanno dubbi, ma è ancora tutto in bilico e le poche luci in Primavera non hanno aiutato. A Trigoria stanno riflettendo sul suo eventuale riscatto, per ora hanno preso tempo per valutare in maniera approfondita se investire economicamente su di lui a lungo termine. La Samp, che resta proprietaria del cartellino, attende anche lei senza fretta, pronta anche a riaccogliere a Genova il 17enne nel caso in cui la Roma non lo riscattasse.