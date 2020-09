L’agente di Milik è arrivato a Roma: a breve incontro con i giallorossi

Arkadiusz Milik è sempre più vicino alla Roma. L’agente del centravanti polacco, David Pantak, arrivato in giornata in Italia, ha raggiunto la capitale, dove avrà nel pomeriggio un summit di mercato con la dirigenza giallorossa: il procuratore cercherà di avvicinare ulteriormente le volontà del suo assistito a quelle del club capitolino, per arrivare alla stretta di mano definitiva sul suo trasferimento in giallorosso. Milik, nel frattempo, oggi ha lasciato Castel Volturno dopo non essersi allenato con il Napoli di Gattuso.