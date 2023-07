Padula saluta la Roma: “Difficile dire addio alla squadra del mio cuore”

Cristian Padula lascia la Roma e si trasferisce a titolo definitivo al Torino. Dopo Tahirovic, Missori, Volpato e Baldi un altro giovane dice addio. L'attaccante ha pubblicato un post su Instagram dove ha salutato il club giallorosso: "Molto difficile dire addio dopo 9 anni con la mia squadra del cuore , con i colori della mia città…sono stati anni fatti di emozioni , di delusioni , di sacrifici e di vittorie…ci tengo a ringraziare tutti i compagni , allenatori e membri dello staff che ho avuto in questi anni per avermi fatto crescere e maturare ma in primis vorrei ringraziare la mia famiglia per essermi stata accanto sempre e per tutti i sacrifici che hanno fatto per me…GRAZIE ROMA".