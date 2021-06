Olsen sul futuro: “Alla Roma sono stato bene, ma ora non ci penso”

"Adesso sono concentrato sulla Svezia, voglio arrivare il più lontano possibile"

La Roma sembra aver scelto il portiere per la prossima stagione. Rui Patricio è l'obiettivo principale e l'accordo con il Wolverhampton sembra a un passo. Pau Lopez e Robin Olsen a questo punto restano con un piede fuori da Trigoria. Lo svedese è stato uno dei migliori nella sua nazionale all'Europeo, ma a quanto pare questo non è bastato a far cambiare idea ai giallorossi. A domanda specifica in conferenza stampa giovedì il portiere ha risposto: "Ad essere completamente onesti, non c'è niente a cui sto pensando in questo momento. Personalmente sono stato bene. Quello che succederà dopo lo vedremo. Ora sono qui e voglio andare lontano con la Svezia. Sto giocando il mio miglior calcio".