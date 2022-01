Olsen: “E’ stato semplice decidere di firmare per l’Aston Villa”

L’ex portiere giallorosso è stato presentato ufficialmente oggi. Resterà in prestito fino a giugno

Olsen è ufficialmente un giocatore dell’Aston Villa. Oggi ha svolto le visite mediche ed è stato presentato. Resterà in prestito fino a giugno con opzione per il trasferimento definitivo. Ecco le parole dell’ex portiere della Roma: “Sono davvero felice di essere qui, è stato facile decidere di firmare per l’Aston Villa. Quando ho saputo dell’interesse dei Villains, ho parlato con il mio agente per velocizzare il trasferimento ed essere qui il prima possibile. È stata una decisione facile. Emiliano Martinez? È un ottimo portiere e penso che lavorare con lui mi aiuterà a crescere”.