Olsen derubato e minacciato in casa, Ancelotti: “Vuole comunque restare all’Everton”

Dopo il brutto incidente tra le mura di casa, Robin Olsen non ha cambiato idea sul futuro. La scorsa settimana il portiere e la sua famiglia sono stati derubati e minacciati con un machete nella propria abitazione. Un’esperienza traumatica, che non ha però effetti sulla volontà del numero uno. A confermarlo è stato l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti: “Se dopo l’incidente vuole andare via? No, Robin è felice di restare – ha detto l’italiano in conferenza stampa -. In questo momento deve gestire la situazione con la sua famiglia, ma penso che sia comunque felice di rimanere all’Everton. Lui vuole restare e noi lo vogliamo per la prossima stagione. Purtroppo, sono cose che succedono”.