Olsen, continua il pressing dello Sporting Lisbona

Tra le questioni da affrontare per il mercato che verrà in casa Roma ci sarà quella relativa a Robin Olsen. Attualmente il portiere svedese è in prestito al Cagliari, ma nel suo futuro potrebbe esserci il Portogallo. Secondo quanto riporta A Bola lo Sporting Lisbona starebbe continuano il pressing per cercare di arrivare all’estremo difensore di proprietà giallorossa. In uscita dal club biancoverde ci sarebbe il giovane Leo e quindi i portoghesi vorrebbero tutelarsi con un acquisto di esperienza.