Olsen-Cagliari, salta il rinnovo: tornerà ad allenarsi a Trigoria

Ancora in dubbio il futuro in Italia di Robin Olsen in Italia. Secondo quanto riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it, i rapporti tra il Cagliari e la Roma si sarebbero irrigiditi in merito alla situazione dello svedese. Quest’ultimo aveva disputato in stagione diciassette partite e mancava una sola presenza per far scattare il bonus da 900mila euro pattuito tra i club. Complice il difficile momento economico post Coronavirus, i rossoblu hanno chiesto alla Roma di rivedere tale accordo, richiesta però rispedita al mittente da Trigoria. Olsen quindi ai box senza la possibilità di giocare e niente mini-prolungamento di contratto con i sardi fino a fine stagione. Ora lo svedese tornerà nella Capitale, dove si allenerà probabilmente o con la Primavera o in maniera individuale.

FUTURO – Mantenersi in forma sarà essenziale, soprattutto per tenere vivo l’interesse degli estimatori che potrebbero arrivare alla porta romanista e bussare per lui. Sullo svedese ci sarebbero infatti sia alcuni club di Premier League e di Bundesliga, ma ci starebbe pensando anche qualche società in Italia.