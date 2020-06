Offerto Hendrick del Burnley: l’irlandese è in scadenza e rientra nel monte ingaggi della Roma

Sarà un mercato di scambi, occasioni e parametri zero. Tra i profili monitorati dalla Roma c’è anche un nome nuovo. Come riporta il sito calciomercato.com, in queste ore è stato proposto Jeff Hendrick centrocampista centrale del Burnley. L’irlandese (punto fermo della nazionale con 54 partite giocate) è molto duttile e può giocare sia davanti la difesa sia come mezz’ala ma non rinnoverà il suo contratto col club inglese e rientra nei parametri del nuovo monte ingaggi giallorosso visto che guadagna meno di 2 milioni a stagione. In questa stagione ha collezionato 24 presenze 2 gol e 2 assist. Sul ventottenne c’è un forte anche l’interesse del Milan e un intermediario lo avrebbe offerto a Baldini. La Roma per il momento ha preso tempo.