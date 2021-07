Offerta del Nizza per Kluivert: l’olandese dice no

Il 22enne attaccante è tornato formalmente alla Roma, ma Mourinho non l'ha chiamato per la preparazione estiva

C'è anche Justin Kluivert tra i nomi tagliati da Mourinho dai convocati ufficiali per questo inizio di preparazione estiva. L'olandese non ha neanche 'l'alibi' di aver giocato l'Europeo e quindi è chiara la volontà del portoghese. Dopo il prestito al Lipsia, in verità non così negativo, il classe '99 è tornato formalmente in giallorosso ma non ci resterà a lungo. Secondo 'Sky Sport', inoltre, per il figlio d'arte è arrivata anche un'offerta da parte del Nizza, ma Kluivert al momento ha rifiutato questo trasferimento. Per Pinto sarà un'altra grana in più da risolvere, nella speranza che magari il Lipsia decida invece di puntarci.