Il campionato è appena terminato, ma il Torino è chiamato a prendere le prime decisioni di mercato in vista della prossima stagione. Obrador, arrivato dal Benfica dove non giocava mai, è diventato un elemento insostituibile sulla fascia sinistra. Dopo le prime partite di apprendistato, lo spagnolo di scuola Real Madrid ne ha giocate 13 di fila, uno spot di accelerazioni, cross (3 assist, l’ultimo contro la Juve) più un euro-gol a Cagliari. Ha dimostrato di avere grandi potenzialità e margini di miglioramento, soprattutto nella fase difensiva. I granata vorrebbero far crescere il 2004 dell’Under 21 spagnola ancora con sè, ma ci sono due ostacoli da superare. Il primo è il prezzo del riscatto di 9 milioni troppo alto, il secondo arriva da un mercato che ha cominciato a conoscerlo e avvicinarlo. La Roma l’ha puntato per il ruolo di vice-Wesley - scrive 'La Stampa' - e ha chiesto informazioni al Benfica, pronta ad inserirsi nel caso in cui non venga riscattato dal Torino. Che pensava anche ad un rinnovo del prestito per superare lo stallo, ma a questo punto dovrà prendere una decisione definitiva in fretta.