Nzonzi verso il Qatar, ma chiede alla Roma un milione e mezzo di buonuscita

Il francese si allena con gli esuberi e chiede il cartellino gratuito per accasarsi dove preferisce

Dopo l'esperienza al Rennes, Steven Nzonzi è tornato alla Roma in attesa di un nuovo contratto. Lo aveva cercato il Benfica, ma il francese non ha trovato l'accordo. Adesso si allena con gli esuberi a Trigoria, in attesa di andare mia. Il club spinge per l'addio, così da liberarsi del suo ingaggio che ammonta a 9 milioni lordi l'anno. Ma il centrocampista ha posto due condizioni: vuole un milione e mezzo di buonuscita e il cartellino gratuito per accasarsi dove preferisce, riporta Il Tempo. Lo vorrebbero in Qatar e il suo agente è stato segnalato in questi giorni a Londra per portare avanti la trattativa. La Roma spera di liberarsi del suo ingaggio entro il 31 agosto. Insieme a quelli di Pastore e Pedro, è il più oneroso tra i giocatori che stanno attualmente fuori rosa.